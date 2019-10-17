В Луганской области на АЗС вспыхнул масштабный пожар: есть пострадавший

В Луганской области на автозаправочной станции агрофирмы в селе Шараповка вспыхнул пожар. Пламя охватило 200 "квадратов" территории, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям сообщили 16 октября в 14:45. Как выяснилось, во время слива из бензовоза дизельного топлива в наземные емкости произошел хлопок, из-за которого вспыхнули бензовоз и разлитое горючее. Ликвидировать пламя удалось только в 16:34, ведь оно охватило 200 квадратных метров территории.

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В результате пожара пострадал водитель бензовоза.

"К тушению от ГСЧС привлекалось 23 человека личного состава и 8 единиц техники", - отметили в пресс-службе.

Напомним, не так давно в Запорожье на территории газовой автозаправочной станции во время заправки взорвался газовый баллон. Вспыхнул пожар.

Ранее мы писали, что взрывоопасные заправки в Украине строят вплотную к жилым домам. Даже при подземном хранении топлива и соблюдении правил безопасности, АЗС – опасный объект. Эксперт по пожарной безопасности Вячеслав Билоус рассказал о нормах градостроения.

Также в Украине давно существует проблема не только с пожарной безопасностью, но и с незаконной продажей топлива. Осенью 2018 года в Одессе провели рейд по нелегальным АЗС . В полиции отмечают, что у незаконных заправок нет документов, безопасных резервуаров для топлива и огнетушителей.

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