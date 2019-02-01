В Луганской области на горячем поймали торговца боеприпасами
Ранее судимый мужчина оказался лжеминером
В Лисичанске правоохранители задержали торговца боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Луганской области.
Преступник оказался ранее судимым 30-летним местным жителем. Его задержали в момент сбыта им боеприпасов. Кроме того, полицейские установили, что это именно он 27 января звонил в дежурную часть и сообщал о подготовленных им взрывах в городе. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине.
"По данным фактам открыты уголовные производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") и ст. 259 УК Украины ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности")", – рассказали в полиции.
Напомним, недавно на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов СБУ разоблачила контрактника одной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области. А в Черниговской области контрактник продавал элементы защиты танков и боеприпасы.
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