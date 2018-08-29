В Луганской области на кладбище нашли тайник с боеприпасами

В Луганской области на кладбище в районе населенного пункта Золотое-4 обнаружили крупный тайник с боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Правоохранители извлекли из тайника 4 тротиловые шашки, 3 детонатора, 7 выстрелов ВОГ-25, 1 выстрел ВОГ-25П, 42 патрона калибра 5,45 мм, 334 патрона 7,62х54 мм, 36 патронов 7,62х39 мм, 19 гранат РГД-5, 17 гранат Ф-1 и 16 запалов к ним. Все найденные взрывные предметы и боеприпасы изъяты представителями Национальной полиции", – говорится в сообщении.

Не так давно в Приморском районе Мариуполя правоохранители нашли тайник с оружием, принадлежащий пророссийским боевикам. Полицейские обнаружили 8 автоматов, гранатомет с 3 выстрелами к нему и около тысячи патронов. Кроме того, в салоне были спрятаны георгиевские ленты и камуфляж с пятнами крови.

А на въезде в Лисичанск Луганской области правоохранители нашли тайник с поврежденными боеприпасами боевиков.

Кроме того, в Харьковской области тайник с оружием нашел 39-летний житель села Кисловка во время прогулки в лесополосе.