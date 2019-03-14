В Луганской области на помойке нашли мертвого младенца

Мать погибшего малыша разыскивают правоохранители

Фото: ГУНП в Луганской области.

В Луганской области на помойке нашли мертвого младенца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a11/dd3/5c8a11dd35892.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a11/dd3/5c8a11dd35892.jpg 2019-03-14T10:28:00+02:00 Донбасс Мать погибшего малыша разыскивают правоохранители

В городе Рубежное на помойке нашли труп новорожденного ребенка. Его мать разыскивают полицейские, сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.

Тело младенца нашли на помойке за магазином, расположенном на улице Менделеева. Труп новорожденного мальчика обнаружили в коробке из-под обуви в полиэтиленовом пакете. Его направили на комплексную судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

На данный момент следователи и полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и личность матери ребенка.

"По данному факту открыто уголовное производство по статье 117 УК Украины ("Умышленное убийство матерью свои новорожденного ребенка")", – рассказали в полиции.

Напомним, 12 марта в одном из киевских парков нашли тело младенца. Страшную находку обнаружила женщина, которая выгуливала собаку. Тело мертвой новорожденной девочки было замотано в тряпку и находилось в полиэтиленовом пакете.

А в начале марта в Дарницком районе неподалеку от улицы Старобориспольская в пакете обнаружили тело новорожденного ребенка.

Кроме того, на днях в Запорожье в мусорном баке во дворе многоэтажного дома по ул.Новгородской, 22, было найдено тело новорожденного ребенка.

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