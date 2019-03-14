В Луганской области на помойке нашли мертвого младенца
Мать погибшего малыша разыскивают правоохранители
В городе Рубежное на помойке нашли труп новорожденного ребенка. Его мать разыскивают полицейские, сообщили в пресс-службе полиции Луганской области.
Тело младенца нашли на помойке за магазином, расположенном на улице Менделеева. Труп новорожденного мальчика обнаружили в коробке из-под обуви в полиэтиленовом пакете. Его направили на комплексную судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
На данный момент следователи и полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и личность матери ребенка.
"По данному факту открыто уголовное производство по статье 117 УК Украины ("Умышленное убийство матерью свои новорожденного ребенка")", – рассказали в полиции.
Напомним, 12 марта в одном из киевских парков нашли тело младенца. Страшную находку обнаружила женщина, которая выгуливала собаку. Тело мертвой новорожденной девочки было замотано в тряпку и находилось в полиэтиленовом пакете.
А в начале марта в Дарницком районе неподалеку от улицы Старобориспольская в пакете обнаружили тело новорожденного ребенка.
Кроме того, на днях в Запорожье в мусорном баке во дворе многоэтажного дома по ул.Новгородской, 22, было найдено тело новорожденного ребенка.
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