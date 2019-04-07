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В Луганской области на турбазе нашли артснаряды

Сегодня, 01:24

Сейчас решается вопрос относительно места и времени уничтожения боеприпасов

В Луганской области на турбазе нашли артснаряды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/92e/9d6/5ca92e9d6763c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/92e/9d6/5ca92e9d6763c.jpg Донбасс Сейчас решается вопрос относительно места и времени уничтожения боеприпасов

На территории неработающего кемпинга туристической базы в селе Денежниково Новоайдарского района Луганской области военная контрразведка СБУ со склада Объединенных сил обнаружила целый склад артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Всего правоохранители изъяли 164 артиллерийские снаряда калибра 152 мм (из них семь – с подрывателями) и взрыватели к ним в количестве 252 шт.

В настоящее время совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины решается вопрос относительно места и времени уничтожения непригодных к дальнейшему использованию боеприпасов.

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Тег боеприпасы

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