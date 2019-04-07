В Луганской области на турбазе нашли артснаряды
Сейчас решается вопрос относительно места и времени уничтожения боеприпасов
На территории неработающего кемпинга туристической базы в селе Денежниково Новоайдарского района Луганской области военная контрразведка СБУ со склада Объединенных сил обнаружила целый склад артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Всего правоохранители изъяли 164 артиллерийские снаряда калибра 152 мм (из них семь – с подрывателями) и взрыватели к ним в количестве 252 шт.
В настоящее время совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины решается вопрос относительно места и времени уничтожения непригодных к дальнейшему использованию боеприпасов.
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