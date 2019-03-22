В Луганской области на взятке и сбыте наркотиков поймали двух полицейских
Мужчин задержали во время получения взятки
В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке и сбыте наркотиков двух оперуполномоченных Главного управления Национальной полиции в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, два майора полиции вымогали от жителя Попасной 20 тысяч гривен. За эти деньги чиновники обещали не привлекать мужчину к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Кроме того, полицейские занимались продаже психотропов жителям региона.
Злоумышленников задержали на одной из улиц Лисичанска после получения 10 тысяч гривен.
"Фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия", - отметили в СБУ.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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