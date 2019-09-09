В Луганской области на взятке погорел чиновник Госпогранслужбы

В Луганской области СБУ разоблачила на взятке начальника отдела тылового обеспечения одного из пограничных отрядов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, подполковник требовал от местного предпринимателя "откат" в размере более 70 тысяч гривен. Эта сумма составляла десять процентов стоимости, поставленных согласно договору, продуктов питания в Лисичанский пограничный отряд. Чиновник влиял на проверку поставленной провизии и допуск предпринимателей к участию в тендерах. Именно этим мужчина шантажировал коммерсантов. Пограничника задержали на одной из улиц Лисичанска после получения всей суммы взятки.

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"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств и других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности", – рассказали в СБУ и отметили, что чиновнику грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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