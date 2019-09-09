Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,66

В Луганской области на взятке погорел чиновник Госпогранслужбы

9 сентября, 12:47

Мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы

В Луганской области СБУ разоблачила на взятке начальника отдела тылового обеспечения одного из пограничных отрядов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, подполковник требовал от местного предпринимателя "откат" в размере более 70 тысяч гривен. Эта сумма составляла десять процентов стоимости, поставленных согласно договору, продуктов питания в Лисичанский пограничный отряд. Чиновник влиял на проверку поставленной провизии и допуск предпринимателей к участию в тендерах. Именно этим мужчина шантажировал коммерсантов. Пограничника задержали на одной из улиц Лисичанска после получения всей суммы взятки.

Реклама

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств и других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности", – рассказали в СБУ и отметили, что чиновнику грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

В тренде
Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео
Встреча освобожденных украинцев в Борисполе / REUTERS/Gleb Garanich

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

взятка СБУ задержание лисичанск разоблачение Луганская область пограничник госпогранслужба

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
Украинцы с неподконтрольного Донбасса отдыхают в республике Абхазия
Украинцы с неподконтрольного Донбасса отдыхают в республике АбхазияДругие страны
Настоящие друзья военных: бойцы ВСУ опубликовали трогательные фото
Настоящие друзья военных: бойцы ВСУ опубликовали трогательные фотоУкраина
Под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций: подробности
Под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций: подробностиДонбасс
Взрыв и паника: в сети появилось новое видео ликвидации Захарченко
Взрыв и паника: в сети появилось новое видео ликвидации ЗахарченкоУкраина
Боевика из России приговорили к 15 годам на Донбассе
Боевика из России приговорили к 15 годам на ДонбассеДонбасс

Новости партнеров

Loading...