В Луганской области нашли тайник с оружием и боеприпасами

Все найденное передали на экспертизу

/ Фото: Нацполиция

В Луганской области в лесополосе правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Вчера, в лесополосе вблизи с. Титаровка Старобельского района детективы следственного управления вместе с взрывотехниками и сотрудниками Старобельского отдела полиции обнаружили схрон", – написали правоохранители.

Она уточнила, что из тайника были изъяты гранаты "Ф-1" и "РГД-5" и запалы к ним, около двух тысяч патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм, боеприпасы "ВОГ-25", гранатометы "РПГ-22", "РПГ-7".

Все изъятое было направлено на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Полицейские устанавливают происхождение и владельца боеприпасов.

Ранее мы сообщали, что в гаражном кооперативе Кропивницкого мужчина хранил большой арсенал боеприпасов. Также в гараже нашли наркотики, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Кроме того, мы писали, что в Киевской области объявлен месячник сдачи оружия. Людей, которые в течение месяца принесут правоохранителям пистолеты, ружья, боеприпасы и взрывчатку, освободят от уголовной и административной ответственности.

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