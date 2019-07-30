В Луганской области нашли тело погибшего мужчины: полиция задержала подозреваемого в убийстве

В Луганской области полицейские задержали подозреваемого в совершении убийства. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции.
В Лисичанский отдел полиции позвонил местный житель и сообщил о том, что на арендованном приусадебном участке он обнаружил тело неизвестного мужчины замотанного в тряпье.
На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. В ходе расследования полицейские установили, что погибшим оказался 39-летний местный житель. Затем копы нашли и задержали 48-летнего жителя Лисичанска, который признался в содеянном и рассказал, что случилось в тот день.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство"). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Напомним, мы сообщали, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.
Кроме этого, в Основянском районе Харькова ночью 29 июля неизвестный расстрелял 41-летнего мужчину. Как сообщили в пресс-службе областной полиции, преступление было совершено на улице Молочной, около 00:26.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк