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В Луганской области нашли тело погибшего мужчины: полиция задержала подозреваемого в убийстве

Сегодня, 15:47

Подозреваемый в преступлении признался в содеянном

/ Фото: Нацполиция

В Луганской области нашли тело погибшего мужчины: полиция задержала подозреваемого в убийстве https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Донбасс Подозреваемый в преступлении признался в содеянном

В Луганской области полицейские задержали подозреваемого в совершении убийства. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции.

В Лисичанский отдел полиции позвонил местный житель и сообщил о том, что на арендованном приусадебном участке он обнаружил тело неизвестного мужчины замотанного в тряпье.

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На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. В ходе расследования полицейские установили, что погибшим оказался 39-летний местный житель. Затем копы нашли и задержали 48-летнего жителя Лисичанска, который признался в содеянном и рассказал, что случилось в тот день.

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Фото: 401kcalculator.org

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство"). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, мы сообщали, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

Кроме этого, в Основянском районе Харькова ночью 29 июля неизвестный расстрелял 41-летнего мужчину. Как сообщили в пресс-службе областной полиции, преступление было совершено на улице Молочной, около 00:26.

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