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На Донбассе не хватает врачей для пациентов с COVID-19: на работу вернут пенсионеров

16 октября, 18:22

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Также будут помогать и интерны

В Луганской области не хватает врачей для лечения пациентов с коронавирусом. Чтобы решить эту проблему, власти планируют привлекать интернов и врачей, которые уже вышли на пенсию.

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Об этом заявил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай во время брифинга, сообщает "Главком".

"Главная наша проблема в том, что у нас мало врачей. Никто особенно ехать к нам не хочет. Поэтому мы подготовили базу интернов, которые проучились год, два или три, чтобы они помогали. Мы даже сейчас ищем врачей-пенсионеров. И если будет критическая ситуация, постараемся их привлекать. Мы готовимся к худшему сценарию", - сказал Гайдай.

Он также добавил, что несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, местные выборы в области состоятся.

"Если мы увидим, что у нас не 100-150 инфицированных в день, а 500, то, возможно, этот вопрос будет подниматься. Но пока никто даже не проговаривал вариант отмены выборов", - заверил глава ОГА.

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Напомним, недавно на Донбассе временно закрыли КПВВ "Станица Луганская" из-за коронавируса.

Также ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что наиболее напряженная ситуация с точки зрения заполненности больниц в Донецкой области.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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пенсионеры врачи Луганская область коронавирус
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