В Луганской области огонь уничтожает поселок Сиротино: видео очевидцев

В Луганской области из-за масштабных лесных пожаров, которые начались 30 сентября, горит поселок Сиротино.

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Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На опубликованных видео видно, как огонь охватывает дома и уничтожает их.

Тем временем в Северодонецк эвакуируют людей из близлежащих поселков. Уже подготовлены пункты приемы людей на базе школ №8 и №17. Завезено все необходимое, эвакуированных обеспечат питанием.

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Как сообщали новости "Сегодня", из-за масштабных лесных пожаров, которые произошли в Луганской области, почти сгорело село Муратово.

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Известно, что эвакуация может понадобиться и Северодонецку. В городе нечем дышать из-за сильного смога, наблюдались отключения электричества и интернета.

Также сообщалось, что в лесных пожарах в Луганской области погибли три человека, один из них – лесничий.

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