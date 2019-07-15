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В Луганской области осудили боевика "ЛНР"

15 июля, 11:55

В 2017 году мужчина присоединился к террористам "ЛНР"

Фото: Минобороны РФ

В Луганской области боевик так называемой "ЛНР" приговорен к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Сотрудники спецслужбы установили, что житель временно оккупированной Голубовки в мае 2017 года присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований.

В составе так называемого 14-го мотострелкового батальона "народной милиции ЛНР" мужчина участвовал в боевых действиях против украинских военных.

"В частности, с оружием в руках он нес "боевые дежурства" на опорных пунктах боевиков, вел наблюдение за позициями Вооруженных сил Украины", – отметили в спецслужбе.

Кременский районный суд Луганской области признал правонарушителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, правоохранители задержали боевика на Донбассе, который почти пять лет скрывался в РФ. Жителя Дружковки остановили стражи порядка в рейсовом автобусе сразу после перехода границы Украины. Поводом для задержания водителей и пассажиров была не местная прописка.

Кроме этого, ранее в результате обстрела боевиков был подбит автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. Погиб один боец ВСУ и еще один получил ранение. Также отмечалось, что в колонне также находился автомобиль нового главы Донецкой области, но он не пострадал. Позже стало известно имя бойца, погибшего во время обстрела автоколонны на Донбассе.


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Тег Донбасс, нвф, боевики Донбасса

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