В Луганской области прогремел взрыв: пострадали отец и сын

Сегодня, 12:34

Неустановленный предмет взорвался, когда они косили траву на своем огороде

Фото:npu.gov.ua
Фото:npu.gov.ua

В городе Сватово Луганской области во время взрыва неустановленного предмета пострадали отец и сын. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"В Сватовский отдел полиции поступило сообщение из районной больницы о том, что в медицинское учреждение госпитализировали 45-летнего мужчину с осколочными ранениями рук, ног и туловища и его 19-летнего сына с ожогами открытых участков кожи рук, лица, головы и ног", – говорится в сообщении.

Взрыв произошел тогда, когда мужчина и юноша косили траву на своем огороде. Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и взрывотехники.

"Пострадавшим оказана медицинская помощь, состояние их здоровья стабильное", – отметили в полиции.

Напомним, в ночь 6 мая, на улице Соборной в Петропавловской Борщаговке на окраине Киева прогремел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

Также мы писали, что в России мужчина подорвал себя гранатой в подъезде жилого дома.

А в Московском районе Харькова на балконе одной из квартир жилого многоэтажного произошел взрыв.
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