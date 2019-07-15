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В Луганской области пенсионеров и инвалидов стали подвозить к КПВВ автобусом

15 июля, 17:44

Местным жителям также пообещали выплаты

В Станице Луганской с 15 июля от моста до первого пункта пропуска на украинской стороне пенсионеров и людей с инвалидностью будет подвозить специализированный автобус.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко:
 

Также об автобусе до КПВВ "Станица Луганская" шла речь на совещании под председательством вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко, в котором приняли участие руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма, представители центральных и местных органов исполнительной власти.

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарья Олефир.

Он напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу: в кратчайшие сроки помочь мирным украинским гражданам, проживающих в этом регионе. Среди задач, требующих первоочередного решения – возмещение за поврежденное жилье; компенсация раненым и семьям погибших; выплата надбавок людям, которые работают в государственных и коммунальных учреждениях на линии соприкосновения; строительство дополнительных железнодорожных веток для восстановления сообщения Станицы Луганской с подконтрольными Украины регионами; капитальный ремонт автодорог; противодействие информационной агрессии.

По результатам совещания ряд министерств и ведомств получили соответствующие поручения.

Как сообщалось, в Италии прошла облава на наемников боевиков Донбасса.

Также мы сообщали, что в Станично-Луганском районе активизировалась саранча.

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Тег автобус, пункт пропуска, Луганская область , кпвв

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