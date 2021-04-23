В Луганской области построят Колокол примирения (фото)

В Луганской области определили место, где будет установлен Колокол примирения.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
"Когда кончится эта необъявленная война, нам придется многих простить. Но это будет очень трудно. Поэтому Колокол примирения является очень знаковым", - подчеркнул глава Луганской Сергей Гайдай.
Фото: Луганская ОГА
Фото: Луганская ОГА
Таких колоколов в Украине построят всего четыре. Первый из них установят в Меловом до 8 мая – День памяти и примирения.
Также там будет реставрирован Мемориальный комплекс "Украина-освободителям", на территории которого и установят памятный знак.
Как мы ранее писали, в Сватово Луганской области завершена реконструкция городской больницы, которая проводилась в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
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