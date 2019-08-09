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В Луганской области поймали боевика "народной милиции ЛНР"

Сегодня, 11:42

Мужчина в 2015 году охранял склады боеприпасов в Алчевске

/ Фото: Александр Яремчук

В Луганской области полицейские поймали боевика так называемой "народной милиции" "ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

27-летнего жителя Луганска задержали на блокпосте "Петропавловка" во время проверки документов. Как выяснилось, в августе 2015 года из-за нехватки денег мужчина решил вступить в ряды боевиков. Пройдя "курс молодого бойца", мужчина охранял склады боеприпасов в Алчевске. За свой "труд" он получал зарплату в размере 15 000 российских рублей.

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"Но, приступив к своим обязанностям, человек быстро разочаровавшись в идеях "боевиков" и в образе жизни "сослуживцев", покинул ряды боевиков", – рассказали в СБУ.

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Сейчас задержанного передали в СБУ для проведения дальнейшей проверки.

Напомним, недавно в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту "Лисичанск – Бахмут" задержали боевика "ЛНР".

Кроме того, ранее  сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика так назвываемых "Л/ДНР". В мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

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