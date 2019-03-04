В Луганской области пожар в частном доме унес жизнь мужчины

Огонь охватил 72 "квадрата" частного дома

Фото: ГУНП в Луганской области.

В Луганской области пожар в частном доме унес жизнь мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d0c/50e/5c7d0c50eff55.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d0c/50e/5c7d0c50eff55.png 2019-03-04T13:48:00+02:00 Донбасс Огонь охватил 72 «квадрата» частного дома

В Луганской области в частном жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 2:13. Как выяснилось, огонь охватил частный жилой дом в селе Дуванка Троицкого района. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 3:13, а ликвидировали его в 5:32. Площадь пожара составила 72 квадратных метров.

"Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело мужчины, 1977 года рождения", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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