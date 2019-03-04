В Луганской области пожар в частном доме унес жизнь мужчины
Огонь охватил 72 "квадрата" частного дома
В Луганской области в частном жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня в 2:13. Как выяснилось, огонь охватил частный жилой дом в селе Дуванка Троицкого района. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 3:13, а ликвидировали его в 5:32. Площадь пожара составила 72 квадратных метров.
"Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело мужчины, 1977 года рождения", - рассказали в ГСЧС.
Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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