В Луганской области разбилась легковушка: появились фото смертельного ДТП

В сети появились фото с места аварии автомобиля Opel Astra, который под управлением несовершеннолетнего парня разбился 23 августа в Луганской области в районе пгт Белокуракино.

На фотографиях, которые обнародовала начальник отдела по связям с общественностью ГУ Нацполиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай, отчетливо видно, что автомобиль сильно поврежден – в полиции сообщили, что, вылетев на обочину, машина перевернулась.

По ее словам, юноша, который управлял автомобилем, превысил скорость, из-за чего не справился с управлением. В результате ДТП 18-летняя пассажирка машины погибла, еще четыре человека – в том числе и водитель, – получили травмы.

Ранее на проспекте Победы в районе Киевского политехнического института произошло ДТП, когда выпивший мужчина попытался перебежать дорогу, игнорируя тот факт, что неподалеку находится подземный переход

Также под Одессой рейсовый автобус Кишинев – Затока столкнулся с трактором, который из-за удара влетел в легковушку. Среди пострадавших есть в этой аварии есть ребенок.

Мы сообщали о том, что только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.