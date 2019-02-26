В Луганской области разоблачили сеть информаторов боевиков

Разоблачение шпионов провела контрразведка СБУ и полиции

На Донбассе СБУ задержала организатора фейковых "выборов". Фото: СБУ

В Луганской области разоблачили сеть информаторов боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e7b/c06/5c6e7bc06e835.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e7b/c06/5c6e7bc06e835.png 2019-02-26T13:54:00+02:00 Донбасс Разоблачение шпионов провела контрразведка СБУ и полиции

На Донбассе сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины и Национальной полиции разоблачили сеть информаторов боевиков так называемой "ЛНР", которые на протяжении 2017-2018 годов собирали информацию о дислокации и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины и передавали ее боевикам. Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной прокуратуры.

"Во время досудебного расследования установлено, что в течение 2017-2018 годов на территории Луганской области действовала сеть информаторов "ЛНР ", которые осуществляли сбор и передачу данных боевикам о месте дислокации и перемещении сил и средств ВСУ, а также правоохранительных органов, задействованных в районе проведения АТО и ООС", - говорится в сообщении.

Передача собранных сведений боевикам нанесло ущерб обороноспособности государства. Как стало известно, в сеть информаторов входило две женщины, жившие в подконтрольных Украине Лисичанске и Рубежном, а также мужчина из Кременной. Их деятельность с оккупированной территории координировал участник незаконного так называемой "народной милиции ЛНР", а тот передавал ее своему куратору-россиянину.

Во время обысков были изъяты электронные устройства, с помощью которых осуществлялась передача информации боевикам.

"Указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей "участие в террористической организации "ЛНР" и содействия ее деятельности". Сейчас двум информаторам "ЛНР" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В настоящее время неотложные следственные действия продолжаются. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее контрразведка СБУ заблокировала масштабный механизм финансирования так называемой "ЛНР". Как выяснилось, на оккупированной части Луганской области действовала мощная финансовая организация, которая обеспечивала незаконный перевод средств на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.

Напомним, не так давно в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли продажу мощной взрывчатки – пластида. Кроме того, ранее на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов СБУ разоблачила контрактника одной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области.

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