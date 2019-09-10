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В Луганской области СБУ "накрыла" канал контрабанды наркотиков в Россию

10 сентября, 10:32

Незаконный бизнес организовал бывший милиционер

В Луганской области сотрудники СБУ блокировали канал контрабандной переправки наркотиков через таможенную границу Украины в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, канал организовал бывший милиционер, житель Новопсковского района. Наркотики переправляли через международный автомобильный пункт пропуска "Танюшевка". Перевозки через границу осуществляла невестка организатора, а сами наркотики передали заказчикам в России. В Украину дельцы возвращались уже с деньгами.

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"8 сентября правоохранители обнаружили очередную попытку контрабандистов транспортировать наркотики через границу в РФ. Изъят пакет с каннабисом весом почти 100 граммов, который женщина перевозила в белье, скрыв его таким образом от таможенного контроля", – рассказали в СБУ.

Наркотики злоумышленники выращивали на своем приусадебном участке. Во время обысков там обнаружили плантацию с 19 кустами конопли, более 3,5 кг расфасованной высушенной конопли, кусты конопли, высушенные для дальнейшей обработки.

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"Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, совершенная по предварительному сговору группой лиц)", – рассказали в СБУ и отметили, что сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Также мы сообщали, что в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропов стоимостью более миллиона гривен.

А в Бердянске правоохранители разоблачили пару наркоторговцев и изъяли у них более пяти килограммов марихуаны. Схему по продаже наладили местные жители: 39-летняя женщина и ее 46-летний приятель.

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Россия СБУ наркотики милиционер контрабанда канал Луганская область

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