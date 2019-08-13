В Луганской области СБУ задержала боевика "ЛНР"

Мужчина в 2015 году присоединился к «народной милиции» оккупантов

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали бывшего боевика террористической организации "ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, в августе 2015 года мужчина присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР". После прохождения подготовки в учебном центре боевиков в Луганске его направили на позиции боевиков в районе трассы Бахмутка. Там он участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

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Как рассказал задержанный, он понял ошибочность своего выбора, увидев масштабы наркомании среди боевиков. По словам мужчины, в ноябре 2015 года он покинул ряды незаконных вооруженных формирований.

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Отметим, что правоохранители задержали бывшего боевика на блокпосте в Станично-Луганском районе во время его попытки попасть на подконтрольную украинской власти территорию для получения паспорта гражданина Украины.

"Следователи СБУ сообщили задержанному о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в СБУ.

Напомним, недавно в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосте "Лисичанск – Бахмут" задержали боевика "ЛНР".

Кроме того, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика так назвываемых "Л/ДНР". В мае 2014 года он присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

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