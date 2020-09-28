В Луганской области снова загорелся лес (фото)

В поселке Нижнетеплое Луганской области загорелся лес. Спасатели локализовали возгорание, однако местами все еще тлеют кустарники.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, информация о пожаре в Станично-Луганском районе поступила 27 сентября. В 22:05 пожар локализовали.

По состоянию на 7 часов утра 28 сентября открытого огня не наблюдается, спасатели проливают отдельные очаги тления кустарников и лесной подстилки.

"К тушению привлечен 101 человек и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 33 человека личного состава и 10 единиц техники", – добавили в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что в Новоайдарском районе Луганской области вспыхнул масштабный пожар, охвативший поля с сухой травой и лесные массивы на площади в более чем 85 гектаров.

Также напомним, ранее серьезные пожары полыхали в Чернобыльской зоне отчуждения – огонь быстро распространился на большие участки. Ситуацию усугубили ветер и сухая погода, и быстро справиться с огнем не удалось.

Кроме того, лесной пожар в Херсонской области тушили с воздуха.

Видео: dsns.gov.ua

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