В Луганской области столкнулись грузовик и маршрутка: пострадали восемь человек

Фото: ГУНП в Луганской области

В городе Счастье столкнулись грузовик и маршрутный автобус. В жуткой аварии пострадали восемь человек, сообщили в пресс-службе полиции в Луганской области.

ДТП произошло 9 августа на 72 километре трассы Н-2 на улице Энергетиков. За рулем грузового фургона Mercedes-Benz находился 46-летний водитель. Фура выехала на встречную полосу, и столкнулась с Renault Trafic. За рулем маршрутки, которая перевозила пассажиров из Станицы Луганской в Северодонецк, находился 48-летний водитель.

Фото: ГУНП в Луганской области

В результате аварии пострадали семь пассажиров Renault Trafic и водитель Mercedes-Benz. Они получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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