В Луганской области столкнулись легковушка и мотоцикл: есть пострадавшие

В городе Старобельск в Луганской области столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ" и мотоцикл, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"42-летний водитель автомобиля "ВАЗ-210994", не убедившись в безопасности маневра, начал движение автомобиля задним ходом и совершил выезд на проезжую часть в результате чего произошло столкновение с мотоциклом "ИЖ-Ю5" под управлением 33-летнего мужчины", – рассказали правоохранители.

Как выяснилось, пилот мотоцикла управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии водитель и 17-летний пассажир мотоцикла получили переломы и ушибы: их госпитализировали в местную больницу.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения"", – рассказали в полиции.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Кроме того, в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.