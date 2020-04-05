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В Луганской области пограничник на Land Cruiser устроил ДТП: двое погибших (фото)

5 апреля, 13:29

Татьяна Очеретяна

Также в происшествии пострадали два человека

В Луганской области произошло смертельное ДТП с участием пограничника, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что трагедия произошла в пгт Марковка около 1:00 ночи 5 апреля.

"Автомобиль марки Toyota Land Cruiser, в котором находился инспектор пограничной службы, выехал за пределы проезжей части, совершил столкновение с бетонной опорой линий электропередач и деревом. В результате ДТП двое мужчин, находившихся в салоне автомобиля, погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травмами", – пишет пресс-служба.

Следователи ГБР начали расследование. В случае доказательства вины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

Напомним, в прошлом году на трассе между Луганской и Донецкой областями произошло жуткое ДТП – лоб в лоб столкнулись легковушки. Погибли два человека.

Кроме того, ранее в Одессе были госпитализированы два человека, которых сбил управлявший иномаркой полицейский. По предварительным данным, пьяный водитель автомобиля Opel – 27-летний работник полиции – протаранил шлагбаум и сбил двух пешеходов.

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ДТП правоохранитель Луганская область пограничник смертельное ДТП

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