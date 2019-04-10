В Луганской области в заброшенном блиндаже нашли тайник боевиков

Блиндаж в 2014 году использовали российские наемники

Фото: СБУ.

В Луганской области в заброшенном блиндаже нашли тайник боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d91/f3c/5cad91f3c53da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d91/f3c/5cad91f3c53da.jpg 2019-04-10T09:50:00+03:00 Донбасс Блиндаж в 2014 году использовали российские наемники

В Лисичанске Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон со средствами поражения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Тайник обнаружили в заброшенном блиндаже, который в 2014 году использовали боевики. Там правоохранители нашли гранатомет, два осколочных припаса для гранатометов и семь осколочных противопехотных гранат. Кроме того, были обнаружены тротиловая шашка весом 200 грамм, шесть запалов для гранат, электродетонатор и около тысячи патронов для стрелкового оружия различного калибра.

Фото: СБУ

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия", – отметили в СБУ.

Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области.

Напомним, не так давно в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.

Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

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