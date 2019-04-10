В Луганской области в заброшенном блиндаже нашли тайник боевиков
Блиндаж в 2014 году использовали российские наемники
В Лисичанске Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон со средствами поражения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Тайник обнаружили в заброшенном блиндаже, который в 2014 году использовали боевики. Там правоохранители нашли гранатомет, два осколочных припаса для гранатометов и семь осколочных противопехотных гранат. Кроме того, были обнаружены тротиловая шашка весом 200 грамм, шесть запалов для гранат, электродетонатор и около тысячи патронов для стрелкового оружия различного калибра.
"В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия", – отметили в СБУ.
Ранее тайник с военными средствами поражения обнаружили сотрудники СБУ в Херсонской области.
Напомним, не так давно в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.
Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.
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