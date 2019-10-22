В Луганской области вандалы разрушили памятник погибшим бойцам "Айдара"

В Луганской области осквернили памятник погибшим бойцам "Айдара" / Фото: Facebook

В Луганской области неизвестные вандалы разрушили памятный знак погибшим бойцам батальона "Айдар", установленный в Старобельском районе. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Старобельской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту разрушения памятного знака погибшим бойцам батальона "Айдар", установленного в селе Половинкино Старобельского района в честь пятой годовщины создания военного подразделения", – говорится в сообщении.

Информация о разрушенном памятнике поступила от местного жителя 19 октября, и в полиции открыли уголовное производство по статье об "осквернении и разрушении памятника, воздвигнутого в память людей, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причастных к совершению преступления, которым грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или же лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в населенном пункте Седнев Черниговской области осквернили памятную доску скончавшемуся в прошлом году Герою Украины и борцу за независимость страны Левку Лукьяненко. Как сообщил военный капеллан, священник Екатерининской церкви Чернигова Евгений Орда, это случилось спустя всего несколько часов после ее открытия.

Ранее в Кременчуге Полтавской области неизвестные вандалы разбили мемориальные доски бойцу АТО и герою Небесной Сотни Дмитрию Шевченко, установленные на стене школы.

Кроме того, в августе в Новограде-Волынском вандалы поиздевались над памятниками погибшим на Донбассе украинским военнослужащим, в том числе и над тремя могилами.

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