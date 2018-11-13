В Луганской области вместо Ленина установили Чиполлино

Сегодня, 02:43

Край славится луком

Фото: facebook.com/kyrylo.galushko
Фото: facebook.com/kyrylo.galushko

В Марковке Луганской области вместо снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино. Об этом на своей странице в Facebook написал историк Кирилл Галушко.

"В Марковке Луганской области вместо Ленина установили Чиполлино. Край славится луком. Вполне достойная замена", – написал историк.

1542067048.5502

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины добились сноса памятника Владимиру Ленину, который был установлен на берегу Азовского моря. Как стало известно, скульптура молодого Ульянова стояла на территории санаторий "Кирилловка", принадлежащего акционерному обществу "Приазовкурорт". В середине мая, перед началом курортного сезона, сотрудники СБУ потребовали от владельцев выполнения закона о декоммунизации.

Напомним, ранее в Изюме выставили на продажу демонтированный памятник Ленину – стартовая цена бронзовой скульптуры на электронном аукционе составляет 522,5 тысячи гривен. 

Также стоит напомнить, что директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятники Ленину в Украине остались только в оккупированных районах Донбасса и Крыма.
памятник, Ленин, скульптура, луганская область, памятник ленину

Вы сейчас просматриваете новость "В Луганской области вместо Ленина установили Чиполлино". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

В Киеве вместо Ленина появился временный памятник

27 Сентября, 14:04

Румынский скульптор украсил столицу синей рукой

Другие регионы

Фото: zak.depo.ua

В Полтавской области вокруг демонтажа памятника Ленину разгорелся скандал

14 Сентября, 05:40

Жители села, в котором стоит бюст, категорически против его сноса
Загрузка...

Одесса

Фото: zak.depo.ua

В Одесской области нашли семь "забытых" памятников Ленину

2 Августа, 11:01

Представителей местной власти могут ожидать серьезные неприятности

Запорожье

Фото: Наш Город

В Запорожской области демонтировали последний в Украине памятник Ленину

20 Июля, 13:27

Памятник молодому Ульянову долго скрывался на берегу Азовского моря

Украина

Смена. Десантники отказались от беретов советских цветов

ВСУ объявили войну бюстам и доскам: как проходит финальный этап декоммунизации

8 Июля, 07:25

Из воинских частей уберут упоминания коммунизма и СССР

Fun

Футбольные фанаты выбросили «Ленина». Фото: pixabay

Английские фанаты выкинули "живого Ленина" в мусор: свежее видео

5 Июля, 07:00

Ролик молниеносно распространяется в соцсетях 
Загрузка...