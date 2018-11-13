В Луганской области вместо Ленина установили Чиполлино

В Марковке Луганской области вместо снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино. Об этом на своей странице в Facebook написал историк Кирилл Галушко.

"В Марковке Луганской области вместо Ленина установили Чиполлино. Край славится луком. Вполне достойная замена", – написал историк.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины добились сноса памятника Владимиру Ленину, который был установлен на берегу Азовского моря. Как стало известно, скульптура молодого Ульянова стояла на территории санаторий "Кирилловка", принадлежащего акционерному обществу "Приазовкурорт". В середине мая, перед началом курортного сезона, сотрудники СБУ потребовали от владельцев выполнения закона о декоммунизации.

Напомним, ранее в Изюме выставили на продажу демонтированный памятник Ленину – стартовая цена бронзовой скульптуры на электронном аукционе составляет 522,5 тысячи гривен.

Также стоит напомнить, что директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятники Ленину в Украине остались только в оккупированных районах Донбасса и Крыма.