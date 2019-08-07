В Луганской области военнослужащие продавали оружие и боеприпасы

В Луганской области сотрудники СБУ Украины разоблачили военных одной из частей ВСУ на незаконном сбыте оружия. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Трех военнослужащих и их сообщника задержали вблизи Северодонецка во время очередной попытки продажи 12 гранатометов РПГ-22 и РПГ-26, 30 гранат РГД-5 и Ф-1, более 30 подрывников для гранат и почти трех тысяч патронов. За этот арсенал военнослужащие планировали "выручить" 50 тысяч гривен.

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"Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела, источников происхождения оружия и других лиц, причастных к противоправной деятельности", – рассказали в СБУ.

Напомним, недавно в Житомирской области военные воровали и продавали оружие из воинской части.

Также сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали незаконный сбыт отработанных боеприпасов в Запорожской области. Как выяснили оперативники, местные жители сдавали на металлолом отработанные боеприпасы, которые они разбирали на территории воинской части, сообщили в пресс-центре СБУ.

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