В Луганской области восстановили электроснабжение, нарушенное в результате непогоды

Сегодня, 22:13

Остался частично обесточен один населенный пункт

Фото: Twitter / UkrZaKordonom
Фото: Twitter / UkrZaKordonom

В Луганской области практически восстановили энергоснабжение, нарушенное в результате непогоды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Луганского энергетического объединения.

"По оперативной информации по состоянию на 16:00 25 декабря на подконтрольной территории Украины Луганской области восстановлено электроснабжение почти всем потребителям, которые были обесточены из-за непогоды 24-25 декабря", – сказано в сообщении.

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Остался частично обесточен один населенный пункт – село Ракитовка на территории обслуживания Кременского РЭС (13 абонентов).

Ранее сообщалось, что в течение 21-22 декабря в результате неблагоприятных погодных условий, в частности, снега и порывов ветра, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 34 населенных пункта в трех областях.

Также напомним, что в начале декабря сильный ветер оставил без света дома в трех областях Украины.
непогода, обесточены, электроснабжение

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Источник:

"Сегодня"

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