В Луганской области возле жилого района обнаружили танки

На оккупированной территории Луганской области СММ ОБСЕ зафиксировала 51 единицу вооружения на 4 полигонах российских оккупационных войск.
Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.
Семь танков были обнаружены возле жилого массива в н. п. Хрустальный (ранее Красный Луч).
Также были замечены на полигоне у н. п. Миусинск буксируемая гаубица (Д-30А "Жаба", 122 мм), самоходная гаубица (2С1 "Гвоздика", 122 мм), танк неопределенного происхождения и четыре зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10").
Еще девять танков были обнаружены на полигоне в районе н. п. Терновое.
Также наблюдатели заметили три бронетранспортера в жилых районах.
К слову, ранее состоялось новое заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции. Была отмечена необходимость решения вопроса обновленного плана разминирования. Украинская сторона передала список для освобождения удерживаемых лиц.
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