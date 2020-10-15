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В Луганской области возле жилого района обнаружили танки

15 октября, 04:11

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Всего Миссия ОБСЕ зафиксировала 51 единицу вооружения

На оккупированной территории Луганской области СММ ОБСЕ зафиксировала 51 единицу вооружения на 4 полигонах российских оккупационных войск.

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Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

Семь танков были обнаружены возле жилого массива в н. п. Хрустальный (ранее Красный Луч).

Также были замечены на полигоне у н. п. Миусинск буксируемая гаубица (Д-30А "Жаба", 122 мм), самоходная гаубица (2С1 "Гвоздика", 122 мм), танк неопределенного происхождения и четыре зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10").

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Еще девять танков были обнаружены на полигоне в районе н. п. Терновое.

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Также наблюдатели заметили три бронетранспортера в жилых районах.

К слову, ранее состоялось новое заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции. Была отмечена необходимость решения вопроса обновленного плана разминирования. Украинская сторона передала список для освобождения удерживаемых лиц.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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