В Луганской области вспыхнул частный дом: спасатели обнаружили тело мужчины
Пламя охватило 56 "квадратов" здания
В Луганской области в частном жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело хозяина дома, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня утром в 07:49. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в частном жилом доме на улице Парковая в поселке Троицкое. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 8:00, а ликвидировали его 8:40. Пламя бушевало на площади 56 квадратных метров.
"При проведении разведки, звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело мужчины. Позже выяснилось, что это владелец дома 1962 года рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что по факту пожара ведется следствие.
Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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