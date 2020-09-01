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В Луганской области вспыхнул масштабный лесной пожар

1 сентября, 15:04

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

На месте уже работают спасатели

В Луганской области снова произошел крупный лесной пожар – в этот раз пламя охватило территории Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства.

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Как рассказали местные спасатели, сообщение о пожаре вблизи поселка Боровское им поступило сегодня, 1 сентября, в 11:20. На место сразу же примчались пожарные, но сейчас огонь уже распространился на площадь около 5 га.

"К ликвидации привлечены 44 пожарных, 10 единиц техники ГСЧС, силы и техника Северодонецкого ЛОХ", – добавили в ГСЧС.

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Напомним, в этом году Донбасс "пылает" не впервые. В частности, в июле вблизи Смолянинова в Новоайдарском районе возник масштабный пожар. Когда он занимал площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 м/с, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и в населенных пунктах.

Тогда огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов, а из села Смоляниново пришлось эвакуировать 30 человек (в том числе 13 детей), еще 30 жителей отселили. Погибли пять человек, а 34 человека оказались в больнице.

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Луганская область пожар
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