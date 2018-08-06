В Луганской области забили до смерти приехавшего к родителям участника ООС

Сегодня, 01:02

Полицейские задержали трех подозреваемых

фото из открытых источников
фото из открытых источников

В Лисичанске Луганской области убили военнослужащего, который приехал навестить родителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В полицию обратился 65-летний отец погибшего, обнаруживший изуродованное тело сына на приусадебном участке своего домовладения. Военнослужащий приехал в родной город навестить родителей.

Во время осмотра полицейские обнаружили на теле погибшего многочисленные телесные повреждения. После этого они установили лиц, которые причастны к убийству, и задержали 53-летнюю женщину и 49-ти и 51-летнего мужчин, местных жителей.

Задержанные отрицали свою причастность к преступлению, однако впоследствии сознались в содеянном.

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По словам подозреваемых, в тот вечер они вместе с погибшим употребляли спиртные напитки. В ходе распития водки между ними возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки подозреваемые с помощью деревянной палки и ножа нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения не совместимые с жизнью.

Полиции открыла уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство").

Между тем, стало известно, что убийство ветерана АТО, бердянского активиста Виталия Олешко по основной версии следствия совершено на почве личных отношений в связи противоречиями в предпринимательской деятельности, сообщил судья Бердянского городского и районного суда Сергей Морока.

Отметим, что всего по подозрению в нападении на Олешко были задержаны пять человек – четверо жителей Днепра и Днепропетровской области, а пятым оказался жителем Бердянска. 
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Источник:

"Сегодня"

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