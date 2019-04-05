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В Луганской области задержали банду вымогателей

Сегодня, 08:23

Группировку организовал сотрудник прокуратуры

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Луганской области задержали банду вымогателей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/6e5/275/5ca6e52756b50.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/6e5/275/5ca6e52756b50.jpeg Донбасс Группировку организовал сотрудник прокуратуры

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группировку, участники которой вымогали деньги у жителей Лисичанска и Северодонецка. Об этом сообщили в СБУ.

Как выяснилось, в состав банды входили четыре жителя области. Группировку организовал действующий сотрудник органов прокуратуры. Злоумышленники угрожали своим жертвам физическим насилием. В частности, они требовали от местного предпринимателя сто тысяч гривен. Деньги мужчина должен был вернуть за якобы украденные на строительстве материалы.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст.189 Уголовного кодекса Украины задержанным объявлено о подозрении", - рассказали в СБУ.

Напомним, недавно в городе Бердичев в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали группу вымогателей

Кроме того, ранее в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей во главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел. 

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Тег СБУ, задержание, разоблачение, луганская область, вымогатели

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