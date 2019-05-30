В Луганской области задержали боевика "ЛНР"

Мужчина в 2015 году охранял военную технику, казармы и укрепления оккупантов

Фото: Александр Яремчук

В Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Задержанный оказался 32-летним жителем оккупированного Алчевска. Ка выяснилось, в мае 2015 года мужчина заключил контракт на год и вступил в мотострелковый взвод четвёртой ОМБР "ЛНР". Он прошел специальную подготовку по тактике действий в боевых условиях и выполнял функции по охране военной техники, казарм, укреплений и других зданий боевиков. В июне 2015 года он отправился на заработки в РФ.

"На данный момент мужчины передано сотрудникам СБУ для проведения дополнительной проверки и принятия решения согласно действующему законодательству", – отметили в полиции.

Напомним, ранее украинские военные во время выполнения боевых задач на передовой захватили в плен боевика, которого передали Службе безопасности Украины. Пленным оказался 35-летний житель Горловки, бывший сотрудник органов МВД.

Кроме того, ранее сотрудники СБУ задержали боевика т.н. "Л/ДНР" в Запорожье.

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