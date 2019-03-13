В Луганской области задержали торговца взрывчаткой и боеприпасами: опубликованы фото
42-летнего мужчину подозревают в продаже взрывчатки и боеприпасов
В Луганской области был задержан местный житель, подозреваемый в продаже боеприпасов и взрывчатки. 42-летнего мужчину разоблачили сотрудники Управления стратегических расследований Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Как заявила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Татьяна Погукай, сообщение о том, что один из жителей Старобельского района занимается сбытом взрывчатки и боеприпасов, поступило работникам полиции в виде оперативной информации.
"Сотрудники полиции провели кропотливую следственно-оперативную работу для того, чтобы собрать достаточную доказательную базу противоправной деятельности торговца смертоносными предметами", – подчеркнула она.
Задержали подозреваемого с поличным во время очередного сбыта им оружия, взрывчатки и боеприпасов: гранатомета РПГ-18, гранаты ВОГ-25 и полного ящика гранат ВОГ-25, двух тротиловых шашек по 400 г, 165 патронов калибра 5,45 мм и корпуса гранаты Ф-1.
"В ходе личного осмотра у злоумышленника изъяли 4500 грн., которые он успел получить за продажу смертоносных предметов. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье "незаконный оборот оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ". Подозреваемый задержан и доставлен в изолятор временного содержания", – резюмировала Погукай.
Напомним, не так давно в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.
Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.
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