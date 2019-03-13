В Луганской области задержали торговца взрывчаткой и боеприпасами: опубликованы фото

42-летнего мужчину подозревают в продаже взрывчатки и боеприпасов

В Луганской области задержали торговца взрывчаткой и боеприпасами: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/915/5b8/5c89155b8b337.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/915/5b8/5c89155b8b337.jpg 2019-03-13T17:13:52+02:00 Донбасс 42-летнего мужчину подозревают в продаже взрывчатки и боеприпасов

В Луганской области был задержан местный житель, подозреваемый в продаже боеприпасов и взрывчатки. 42-летнего мужчину разоблачили сотрудники Управления стратегических расследований Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Как заявила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Татьяна Погукай, сообщение о том, что один из жителей Старобельского района занимается сбытом взрывчатки и боеприпасов, поступило работникам полиции в виде оперативной информации.

"Сотрудники полиции провели кропотливую следственно-оперативную работу для того, чтобы собрать достаточную доказательную базу противоправной деятельности торговца смертоносными предметами", – подчеркнула она.

Задержали подозреваемого с поличным во время очередного сбыта им оружия, взрывчатки и боеприпасов: гранатомета РПГ-18, гранаты ВОГ-25 и полного ящика гранат ВОГ-25, двух тротиловых шашек по 400 г, 165 патронов калибра 5,45 мм и корпуса гранаты Ф-1.

"В ходе личного осмотра у злоумышленника изъяли 4500 грн., которые он успел получить за продажу смертоносных предметов. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье "незаконный оборот оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ". Подозреваемый задержан и доставлен в изолятор временного содержания", – резюмировала Погукай.







Напомним, не так давно в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.

Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

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