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В Луганской области завершают строительство трассы Н-21 Старобельск – Донецк

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк Выпускающий редактор Сегодня
18 августа, 10:47
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40 км автодороги восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка"
Сейчас рабочие наносят дорожную разметку. Фото: facebook.com/lg.ukravtodor
Сейчас рабочие наносят дорожную разметку. Фото: facebook.com/lg.ukravtodor

На Луганщине завершают ремонт трассы Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк от Старобельска до Новоайдара.

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Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Луганской области.

Дорога проходит через населенные пункты Старобельск, Половинкино, Байдовка, Шульгинка, Штормовое, Победное, Денежниково, Новоайдар.

На днях дорожники установили автопавильоны в местах остановок транспорта. Сейчас рабочие заканчивают устройство барьерного и пешеходного ограждения, наносят дорожную разметку, устанавливают сигнальные столбики и освещение.

На выезде из Старобельска подготовили площадку для установки передвижного габаритно-весового комплекса (ГВК) для контроля грузовиков.

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"До ремонта на некоторых участках на маршруте от Старобельска до Новоайдара дорожное покрытие было абсолютно изношено, а передвигаться по такой дороге было опасно. Дорога была разбита еще во время активных боевых действий, когда по ней передвигалась тяжелая техника. Кроме того, здесь очень интенсивное движение большегрузного транспорта", – сообщают в автодоре.

В прошлом году выполнили основные работы и обеспечили проезд. В этом году на трассе Н-21 полностью завершат ремонтные работы.

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На территории Луганской области насчитывается 5912 км автомобильных дорог общего пользования, в том числе на контролируемой территории – 3629 км. Сеть автомобильных дорог общего пользования государственного значения насчитывает 1200 км.

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В 2021 году на Луганщине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать 241 км дорог государственного значения. В течение двух лет (2020 и 2021) капитальным и текущим ремонтом будет охвачено 461 км дорог. Это более трети дорог государственного значения области.

Отметим, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

"Большая стройка" Зеленского

Напоминаем:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что программа "Большое строительство" завершится, когда "закончатся плохие дороги".
  • В конце 2020 года Офис генпрокурора начал проверку соблюдения законодательства при строительстве объектов инфраструктуры на выполнение программы "Большого строительства".
  • За 11 месяцев 2020 года правоохранительные органы обнаружили 429 уголовных правонарушенийво время выполнения работ в рамках "Большого строительства", 866 производств расследовались по состоянию на 1 декабря 2020 года.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье историческое событие – Хортицу соединили мостом с городом.

Также напомним, в Хмельницкой области начали ремонт трассы Житомир – Черновцы.

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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18 августа 1991. День так называемого "путча". Мятежники ГКЧП объявили чрезвычайное положение и отменили Декларацию о государственном суверенитете Украины…

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