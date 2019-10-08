В Луганской области женщина оставила ребенка на улице: ее хотят лишить родительских прав

Трехлетнюю девочку заметил прохожий и сообщил о ней в полицию

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В Луганской области нашли маленького ребенка без родителей. Правоохранители ищут мать трехлетней девочки, сообщается на сайте Нацполиции.

Как рассказли в ведомстве, в Северодонецке человек завел маленькую девочку в аптеку и рассказал, что увидел ее одну на улице и завел в помещение, чтобы ребенок согрелся. После этого он вызвал полицию.

"Детский полицейский, увидев малыша, сразу узнал девочку, потому что неоднократно сталкивался с тем, что ее мама, которая ведет не совсем порядочный образ жизни, уже оставляла ребенка наедине", – говорится в сообщении.

Полицейские несколько часов искали мать ребенка, но установить ее местонахождения не удалось. Затем девочку отвезли в Лисичанский центр социально-психологической реабилитации детей, где сейчас о ней заботятся работники центра. Жизни и здоровью ребенка угрозы нет.

Учитывая то, что 36-летняя мать уже неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) и ст. 181-1 (занятие проституцией), подняли вопрос о лишении ее родительских прав.

Напомним, ранее в Киеве пропавшего 15-летнего подростка нашли мертвым. Подросток упал с большой высоты, его тело прохожие обнаружили на Большой Житомирской.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью СМС. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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