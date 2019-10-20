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В Луганской области жители трех городов остались без воды

20 октября, 10:56

Из-за долгов за электричество водоснабжения лишились около 80 тысяч человек

/ Фото: Pixabay

В Луганской области 80 тысяч человек остались без воды из-за отключения от электроснабжения трех насосных станций "Лисичанскводоканала".

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, свет на станциях "РТИ", "Белогоровская" и "Боровская" отключили из-за долгов за потребленную электроэнергию еще 18 октября. В результате без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части Лисичанска, Приволье и Новодружеск. Всего воды лишились около 80 тысяч жителей.

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"19 октября подразделениями ГСЧС населению и на объекты инфраструктуры подвезено 140 м3 технической воды", – рассказали спасатели.

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Отметим, что в начала года это уже не первая такая ситуация с "Лисичанскводоканалом". В частности, энергетики отключали его от электроснабжения в марте и в августе.

Ранее сообщалось, что Луганская область оказалась на пороге энергетического коллапса, без света и воды может остаться почти миллион человек, а еще — сотни больниц, детских садов и других учреждений социальной сферы. Так, правительство инициировало отмену своего решения — продавать Луганской ТЭС газ по сниженной цене, пока не восстановятся поставки угля.

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