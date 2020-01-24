В Луганской области живодер получил пять лет за убийство котят, но отделался испытательным сроком

Мужчина выстрелил из принадлежащего ему гладкоствольного ружья в двух котят

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Суд в Луганской области приговорил к пяти годам лишения свободы 47-летнего мужчину из-за жестокого обращения над домашними животными. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Но, учитывая признание обидчика и раскаяние, освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

В начале октября 2019 года на территории собственного двора обидчик, руководствуясь внезапно возникшим умыслом, выстрелил из принадлежащего ему гладкоствольного ружья в двух котят. Полученные повреждения домашних животных оказались несовместимы с жизнью.

"Умышленные действия указанного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно по двум животных и привело к гибели)", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Прилуках Черниговской области полицейские разыскивают злоумышленников, которые расстреляли собаку из автомобиля. По словам свидетелей, пес лаял на автомобиль, который проезжал во дворе многоэтажки. Внезапно авто остановилось и стекло на водительской двери опустилось. Оттуда несколько раз выстрелили.

А в Хмельницком мужчина привязал к машине своего пса и тащил по трассе. Живодер оказался начальником Хмельницкого государственного архива. Владимир Байдич оправдывается: мол, вывозил собаку в лес, потому что та покусала его старую мать. Зоозащитники, в свою очередь, решительно настроены наказать виновного в издевательствах. 300 жителей Хмельницкого устроили митинг под областным управлением полиции.

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