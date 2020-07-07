В Луганской ОГА озвучили возможную причину масштабного пожара

На некоторых участках жар настолько большой, что квадрокоптеры падают от температуры

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай считает, что причиной лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области может быть поджог. В настоящее время, по его данным, площадь пожара составляет около 100 га.

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"Пока нет анализа, но это может быть и поджог", – заявил он в комментарии "Радио НВ".

Гайдай подчеркнул, что из-за погодных условий предупредить распространение пожара было невозможно.

"У нас почти неделю 38 температура. У нас есть защитные полосы, но мы стояли вчера и от эпицентра огня к нам долетела шишка, которая полностью пылала, хотя мы стояли в 50-60 метрах от эпицентра. Когда огонь идет по верхушкам, я только что видел своими глазами, как лес полностью загорелся за полторы-две минуты", - рассказал он.

Также Гайдай рассказал о трудностях, которые возникли с эвакуацией местных жителей, особенно с пожилыми людьми.

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"Они говорят: Здесь мы родились, здесь мы и умрем. Я некоторых уговаривал до получаса, потому что говорят: Нет, это наши дома, мы никуда не поедем", - отметил Гайдай.

Правоохранители проводят антимародерские мероприятия в населенных пунктах в зоне пожара.

"Я общался с министром обороны, командующим ООС. Нам на помощь направили технику из Днепра, Донецкой области. Техники будет не мало. Но на некоторых участках настолько большой, что квадрокоптеры падают от температуры", – рассказал Гайдай.

Как известно, пожар возник накануне на территории Боровского и Ахтырского лесничеств вблизи села Осколоновка. Площадь возгорания составляла около 50 га. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и жары произошло распространение огня на с. Смоляниново. Также продолжается ликвидация пожара вблизи с. Капитаново на территории Капитановского лесничества, верховая площадь которого составляет около 40 га.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что огнем уничтожено около 80 дачных домов и 30 жилых домов в с. Смоляниново. Предварительно 6 человек погибло.

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Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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