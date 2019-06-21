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В Луганской области взорвали инкассаторскую машину "Приватбанка"

21 июня, 11:33

Сотрудники и деньги не пострадали

Машина, под которую заложили взрывчатку
Машина, под которую заложили взрывчатку.

В Луганской области неизвестные взорвали инкассаторский автомобиль "Приватбанка". Инцидент произошел утром 19 июня в Попаснянском районе на автодороге между поселком Врубовка и селом Николаевка.

Как сообщает в Facebook Попаснянская РГА, подрыв автомобиля был осуществлен ​​самодельным взрывным устройством.

Пресс-служба банка в свою очередь сообщила, что благодаря профессиональным действиям сотрудников инкассации, работники банка и денежные средства были своевременно заблокированы в безопасном бронированном отсеке авто, а на место происшествия сразу же направили резервный инкассаторский автомобиль

По информации банка, обломками от взрыва повреждена часть инкассаторского автомобиля.

Как сообщил в Facebook зампред Луганской ОГА Юрий Клименко, это первый случай разбойного нападения на инкассаторов. Руководство области и правоохранительных органов держит на контроле ход расследования преступления.

Как сообщалось, в Киеве неизвестные взорвали банкомат и сбежали.

Также мы сообщали, что в пригороде Днепра ночью взорвали банкомат, расположенный в одном из круглосуточных магазинов поселка Подгородное. Злоумышленникам удалось похитить кассеты, в которых хранились деньги.

Также сообщалось, в Харькове задержали банду, нападавшую на инкасаторов: 



 

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Тег взрыв, ПриватБанк, инкассатор, Луганская область

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