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В Марьинке в жилом доме прогремел взрыв: есть погибшие

5 октября, 20:14

Причина взрыва устанавливается

В субботу, 5 октября, в результате взрыва в многоквартирном доме в Марьинке Донецкой области погибли мужчина и женщина. Сейчас на месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и криминалистическая лаборатория, передает пресс-служба полиции области.

Трагедия произошла около 15:20. О происшествии правоохранителям сообщили местные жители.

"В квартире, где произошел взрыв, обнаружено двух погибших – мужчину и женщину", – говорится в сообщении.

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На месте работает следственно-оперативная группа полиции и другие экстренные службы. Устанавливают причины взрыва и обстоятельства гибели людей.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Как сообщалось, в центре Херсона в ночь на 4 октября прогремел взрыв в здании общежития. Жильцом одной из комнат оказался советник областного руководителя Богдан Ковалев – именно под его окнами неизвестные заложили взрывчатку. По словам Ковалева, он три дня находился в командировке, и вернулся около полуночи, а уже около трех часов ночи услышал громкий звук, и на него посыпалось стекло из окна. В результате взрыва обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее в Харькове в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого за медицинской помощью обратились пять человек.

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Источник: Сегодня

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