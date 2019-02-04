В Мариуполь прибыла 322-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова
Девять фур доставили в распределительный центр 180 тонн гуманитарной помощи
В понедельник утром в Мариуполь прибыла 322-я автоколонна Гуманитарного штаба – крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова.
Девять фур доставили в распределительный центр 180 тонн гуманитарной помощи. Это продукты, из которых будут сформированы наборы выживания для самых нуждающихся жителей Донбасса: стариков, детей, людей с инвалидностью, многодетных семей, проживающих в прифронтовой зоне. В феврале гуманитарную помощь Рината Ахметова получат более 22 тысяч человек.
"Фонд не оставляет мирных жителей Донбасса один на один с бедой. Благодаря помощи Рината Ахметова оказавшиеся в эпицентре конфликта люди выживают с надеждой на мир, с пониманием того, что о них не забыли, – сказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова. – Сейчас Фонд доставляет продуктовые наборы для 85 населенных пунктов Донбасса, которые находятся на линии разграничения, помощью охвачено свыше 90% прифронтовой территории Донбасса. С начала вооруженного конфликта Фонд выдал на востоке Украины свыше 12 миллионов 220 тысяч наборов выживания".
Уже с 6 февраля продукты начнут выдавать мирным жителям. Бригады мобильной выдачи доставят наборы выживания в 38 прифронтовых сел и поселков. Также гуманитарную помощь можно получить в стационарных пунктах, которые организовал Фонд Рината Ахметова в Светлодарске, Новгородском, Передельском и Авдеевке.
Подробнее о выдаче гуманитарной помощи можно узнать, позвонив на горячую линию Фонда 0 800 50 90 01.
Напомним, что в феврале гуманитарную помощь Фонда Рината Ахметова получат более 22 тысяч мирных жителей Донбасса.
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