В Мариуполь прибыла 323-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова
Восемь фур доставили в распределительный центр 160 тонн гуманитарной помощи
В понедельник утром в Мариуполь прибыла 323-я автоколонна Гуманитарного штаба – крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова.
Восемь фур доставили в распределительный центр 160 тонн гуманитарной помощи. Это продукты, из которых будут сформированы наборы выживания для самых нуждающихся жителей Донбасса: пенсионеров, детей, людей с инвалидностью, многодетных семей, проживающих в прифронтовой зоне. Всего в марте гуманитарную помощь Рината Ахметова получат почти 19 тысяч человек.
"Пятый год Фонд Рината Ахметова поддерживает мирных жителей Донбасса, которые остались один на один с бедой. По данным проведенного в октябре-ноябре 2018 года исследования Киевского международного института социологии, 85% жителей региона утверждают, что не выжили бы без помощи Рината Ахметова. Почти 62% граждан Украины также уверены, что самую большую поддержку жителям Донбасса оказывает именно Фонд Рината Ахметова", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова.
Уже с 5 марта продукты начнут выдавать мирным жителям. Бригады мобильной выдачи доставят наборы выживания в 31 прифронтовое село и поселок. Также в марте гуманитарную помощь можно получить в стационарных пунктах, которые организовал Фонд Рината Ахметова, в Счастье и Станице Луганской.
С начала вооруженного конфликта Фонд выдал на востоке Украины свыше 12 миллионов наборов выживания. Благодаря помощи Рината Ахметова спасены жизни миллиона человек.
Подробнее о выдаче гуманитарной помощи можно узнать, позвонив на горячую линию Фонда 0 800 509 001.
Напомним, что Фонд Рината Ахметова стал лидером по предоставлению гуманитарной помощи на Востоке Украины.
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