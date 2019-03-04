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В Мариуполь прибыла 323-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова

Сегодня, 11:57

Восемь фур доставили в распределительный центр 160 тонн гуманитарной помощи

Фото: fdu.org.ua
В Мариуполь прибыла 323-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cf5/b31/5c7cf5b31826b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cf5/b31/5c7cf5b31826b.jpg Донбасс Восемь фур доставили в распределительный центр 160 тонн гуманитарной помощи

В понедельник утром в Мариуполь прибыла 323-я автоколонна Гуманитарного штаба – крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова.

Восемь фур доставили в распределительный центр 160 тонн гуманитарной помощи. Это продукты, из которых будут сформированы наборы выживания для самых нуждающихся жителей Донбасса: пенсионеров, детей, людей с инвалидностью, многодетных семей, проживающих в прифронтовой зоне. Всего в марте гуманитарную помощь Рината Ахметова получат почти 19 тысяч человек.

"Пятый год Фонд Рината Ахметова поддерживает мирных жителей Донбасса, которые остались один на один с бедой. По данным проведенного в октябре-ноябре 2018 года исследования Киевского международного института социологии, 85% жителей региона утверждают, что не выжили бы без помощи Рината Ахметова. Почти 62% граждан Украины также уверены, что самую большую поддержку жителям Донбасса оказывает именно Фонд Рината Ахметова", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова.

Уже с 5 марта продукты начнут выдавать мирным жителям. Бригады мобильной выдачи доставят наборы выживания в 31 прифронтовое село и поселок. Также в марте гуманитарную помощь можно получить в стационарных пунктах, которые организовал Фонд Рината Ахметова, в Счастье и Станице Луганской.

С начала вооруженного конфликта Фонд выдал на востоке Украины свыше 12 миллионов наборов выживания. Благодаря помощи Рината Ахметова спасены жизни миллиона человек.

Подробнее о выдаче гуманитарной помощи можно узнать, позвонив на горячую линию Фонда 0 800 509 001.

Напомним, что Фонд Рината Ахметова стал лидером по предоставлению гуманитарной помощи на Востоке Украины.

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Тег Донбасс, Мариуполь, помощь, гуманитарная помощь, фонд Рината Ахметова, Гуманитарный штаб Рината Ахметова

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