Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

В Мариуполь прибыла 324-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова

Сегодня, 11:32

В апреле наборы выживания получат 19 000 мирных жителей Донбасса

Фото: fdu.org.ua
В Мариуполь прибыла 324-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1cc/973/5ca1cc9738a1e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1cc/973/5ca1cc9738a1e.jpg Донбасс В апреле наборы выживания получат 19 000 мирных жителей Донбасса

Сегодня утром, 1 апреля, в Мариуполь прибыла 324-я автоколонна Гуманитарного штаба – крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова. 160 тонн гуманитарной помощи на восьми фурах доставлены к распределительному центру. Здесь их разгрузят, затем сотрудники Фонда сформируют наборы выживания, которые будут выданы мирным жителям Донбасса.

"Сегодня помощь Рината Ахметова доставляется в 94 населенных пункта прифронтовой зоны и вдоль линии соприкосновения. Жителям 87 сел и поселков наборы выживания привозят бригады мобильной выдачи Фонда. Еще в семи городах и поселках Донбасса помощь Рината Ахметова распределяется в стационарных пунктах выдачи и предназначена самым нуждающимся: детям, людям с ограниченными возможностями и пенсионерам. В апреле наборы выживания получат 19 000 мирных жителей Донбасса", – рассказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова.

По данным ООН, на пятый год вооруженного конфликта гуманитарная обстановка в Донецкой и Луганской областях остается напряженной. Остро нуждаются в продуктах питания 116 тысяч местных жителей.

За пять лет работы Гуманитарного штаба на Донбасс отправлено 6723 машины, которые доставили свыше 134 тысяч тонн продуктов для мирных жителей.

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова или на горячей линии Фонда Рината Ахметова: 0-800-509-001.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, Мариуполь, помощь, фонд Рината Ахметова, Гуманитарный штаб Рината Ахметова

Вы сейчас просматриваете новость " В Мариуполь прибыла 324-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фонд Рината Ахметова помогает раненым детям

27 марта, 16:59

Фонд – единственный в Украине системно и масштабно оказывает помощь в реабилитации детям Донбасса, получившим тяжелые ранения

Фиолетовый день: помочь детям с эпилепсией

26 марта, 14:13

Фонд Рината Ахметова помогает тяжелобольным мальчикам и девочкам удержать болезнь в стадии ремиссии, не допустить необратимых последствий для организма

Фиолетовые дети

26 марта, 09:12

Purple Day в Украине: эпилепсия давно не приговор, особенно с современными лекарствами

26 марта, 07:12

Фонд Рината Ахметова помогает детям справиться с тяжелым недугом и не замыкаться в себе

Избранник Надежды Бабкиной «просадил» два миллиона долларов

Катя Кищук показала голую грудь

Прожив 10 лет за границей, Дорошина вернулась другим человеком

Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой

Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"

Дмитрий Ланской показал красавицу-жену и подросших детей

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»

Стало известно, сколько заработал Петр Порошенко в 2018 году

Дети Маргариты Тереховой выгнали сиделку актрисы

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

Вчера, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Прожив 10 лет за границей, Дорошина вернулась другим человеком

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем