В Мариуполь прибыла 328-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова

Сегодня утром, 5 августа, в Мариуполь прибыла 328-я колонна Гуманитарного штаба – крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова. Девять фур доставили в распределительный центр 180 тонн гуманитарной помощи, из которой будут сформированы продуктовые наборы.
Всего в августе бригады мобильной выдачи Фонда доставят наборы выживания жителям 31 населенного пункта, которые расположены вдоль линии соприкосновения. Помощь получат более 20 тысяч особо нуждающихся жителей Донбасса: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.
Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Светлодарске, Авдеевке, Новгородском и Передельском 28 августа.
С начала вооруженных действий Фонд Рината Ахметова выдал более 12,3 миллиона продуктовых наборов на Донбассе. Благодаря этой помощи спасено свыше миллиона человеческих жизней.
Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.
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