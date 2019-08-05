/ Фото: fdu.org.ua

В Мариуполь прибыла 328-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1 2019-08-05T13:46:36+03:00 Донбасс В распределительный центр доставлены 180 тонн гуманитарной помощи

Сегодня утром, 5 августа, в Мариуполь прибыла 328-я колонна Гуманитарного штаба – крупнейшей программы Фонда Рината Ахметова. Девять фур доставили в распределительный центр 180 тонн гуманитарной помощи, из которой будут сформированы продуктовые наборы.

Всего в августе бригады мобильной выдачи Фонда доставят наборы выживания жителям 31 населенного пункта, которые расположены вдоль линии соприкосновения. Помощь получат более 20 тысяч особо нуждающихся жителей Донбасса: дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

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Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Светлодарске, Авдеевке, Новгородском и Передельском 28 августа.

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С начала вооруженных действий Фонд Рината Ахметова выдал более 12,3 миллиона продуктовых наборов на Донбассе. Благодаря этой помощи спасено свыше миллиона человеческих жизней.

Подробную информацию о месте и времени выдачи помощи можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.

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