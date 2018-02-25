В Мариуполе 300 админуслуг можно будет получить в одном окне

Сегодня, 01:27

В городе при поддержке Метинвеста открыли новый Центр предоставления административных услуг 


Водительское удостоверение, паспорт и справки – без очередей. В Мариуполе открыли новый Центр предоставления админуслуг и сервисный центр МВД. Теперь 300 административных услуг можно будет получить в одном окне.

Стоил проект нового центра около 5 с половиной миллионов гривен. Разрабатывали его совместно местные власти, агентство США по международному развитию, Министерство внутренних дел и компания Метинвест.

"Два года назад было принято решение создать Фонд развития Мариуполя, мы стали его Инициаторами на тот момент. Идея была простая – нужно объединить всех, кто хочет помогать городу. И уже сегодня проекты Которые выполняет Фонд развития Мариуполя превышают 250 миллионов гривен в год. Я уверен, что это развитие будет только ускоряться, город будет только улучшаться и люди будут довольны темы услугами, Которые они получают от власти", – прокомментировал генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе при поддержке Метинвеста открыт новый сервисный центр.
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