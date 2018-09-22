В Мариуполе автомобиль сбил на пешеходном переходе восьмилетнего ребенка

Сегодня, 18:31

Ребенок с телесными повреждениями госпитализирован в больницу

По предварительным данным, водитель автомобиля совершил наезд на ребенка, когда тот переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 сентября около 6 вечера на пешеходном переходе по проспекту Строителей в районе пересечения с переулком Трамвайным.

Установлено, что наезд на пешехода был совершен автомобилем ВАЗ-21063 под управлением 34-летнего водителя. В результате ДТП восьмилетний мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Правоохранителями начато уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Не так давно в Мариуполе легковушка "ВАЗ" сбила на пешеходном переходе мать с ребенком.

Подобная ситуация произошла с матерью и ребенком на пешеходном переходе в Днепропетровской области.

 А в селе Иванов в Винницкой области двое детей попали под колеса легкового автомобиля. А результате аварии мальчик скончался, а девочка попала в реанимацию. 
ДТП, авто, ребенок, пострадавший

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Источник:

"Сегодня"

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